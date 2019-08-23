Водитель «Субару» заснул за рулем и влетел в «ГАЗель» на трассе в РТ, пострадала годовалая девочка

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Водитель «Субару» заснул за рулем и на скорости влетел в «ГАЗель» на трассе в Татарстане. В аварии пострадала годовалая пассажирка легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

«Сегодня у села Сахаровка Алексеевского района республики водитель "Субару" заснул за рулем и буквально протаранил "ГАЗель". От удара у легковушки вырвало колесо», – поделились с агентством свидетели ДТП.

В результате аварии различные травмы получила годовалая девочка – пассажирка «Субару». Ребенка доставили в больницу.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.