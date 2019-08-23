WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 11:34

ОбществоНаука и образование

Президент РТ: Навыки мирного сосуществования народов не менее важны технологических знаний

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ОбществоНаука и образование

Президент РТ: Навыки мирного сосуществования народов не менее важны технологических знаний

Фото: Владимир Васильев

Рустам Минниханов принимает участие в работе конференции WorldSkills 2019.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Компетенции мирного сосуществования народов не менее важны технологических знаний. Об этом заявил сегодня на конференции WorldSkills 2019 Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Убежден, межнациональный мир и согласие являются залогом успешного развития. Считаем, что компетенции и навыки мирного существования народов не менее важны, чем технологические знания и компетенции», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан стремится максимально использовать лучшие методики, технологии и стандарты подготовки рабочих кадров по стандартам WorldSkills. «Это увеличивает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. При этом мы максимально заинтересованы в сохранении самобытности, историко-культурного и духовного наследия наших народов», — добавил он.

По мнению Президента РТ, технологическое развитие, усложнение социальных процессов ставят молодежь перед серьезным выбором профессии. «Это одновременно вызов для Правительства и образовательных систем, — продолжил он. — В Татарстане большое внимание уделяется профессиональному образованию, активно участвуем в движении WorldSkills. Стремимся формировать образовательную среду, которая позволит гибко и быстро реагировать на вызовы времени».

Президент РТ также подчеркнул, что Татарстан видит залог успеха в формировании человеческого капитала, создании условий для развития молодежи.

«Уверен, проведение мирового чемпионата в нашей стране станет заметным толчком для развития профессионального образования в России, позволит поднять на новый качественный уровень подготовку высококвалифицированных рабочих кадров», — заключил он.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить в Татарстане до 27 августа. В нем принимают участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях.  

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