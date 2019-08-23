Новые информационные табло появились на 70 казанских остановках

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). На 70 казанских остановках появились новые информационные табло, с помощью которых пассажиры смогут узнать о времени прибытия общественного транспорта, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Новыми устройствами были оснащены остановочные площадки в отдаленных районах и поселках города. Так, табло появились в Залесном, Мирном, Константиновке, Старом Победилове, Петровском, Дербышках, Малых Клыках, Больших Клыках, Ферме-2 и Борискове.

На сегодняшний день в городе насчитывается свыше 300 информационных табло.

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