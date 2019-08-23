(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Появились подробности ночной аварии в Казани, в результате которой лихач на «БМВ» сбил насмерть пешехода. Вместе с погибшим парнем дорогу переходила девушка. Об этом ИА «Татар-информ сообщил собственный источник.

«Парень переходил дорогу по "зебре" вместе с девушкой, держал ее за руку. Видимо, в последний момент успел ее оттолкнуть. Основной удар пришелся на него», – рассказал агентству собственный источник.

По данным источника, водитель «БМВ» ехал на огромной скорости. Об этом свидетельствует и тормозной путь автомобиля – машина остановилась лишь в сотне метров от пешеходного перехода.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, пострадавшую на карете скорой помощи доставили в 7-ю горбольницу.

«Медики осмотрели девушку. Госпитализация ей не потребовалась», – уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне поздно вечером на улице Гаврилова водитель «БМВ» сбил 26-летнего парня, который переходил дорогу по «зебре». От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.



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