Coca-Cola поможет Казани наладить первую в РФ систему сбора и переработки полимерных отходов

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Пищевая компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и Правительство Республики Татарстан договорились о намерениях в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов на полях чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Свои подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор компании Александр Ружевич.

«На территории Татарстана будет реализована программа системы Coca Cola, которая со временем позволит превратить Казань в первый в стране город без отходов. Эта концепция в рамках глобальной стратегии Coca Cola „Мир без отходов“», — сообщили во время подписания соглашения.

Стороны планируют совместно развивать проект «Разделяй с нами». Он направлен на сбор и переработку продукции Coca Cola в России. При содействии производителя безалкогольного напитка будут реализованы экологические инициативы.

«Планируется цикл просветительских и инфраструктурных городских решений, обеспечивающих сбор и переработку 100-процентного эквивалента отходов потребительских отходов от реализуемой Coca‑Cola продукции в течение 2018 года в Казани», — добавила ведущая церемонии подписания.

В 2017 году система Coca‑Cola в России получила диплом первой степени на форуме «ЭКОТЕХ» за лучший проект, способствующий созданию системы раздельного сбора отходов в стране.

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