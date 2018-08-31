В Татарстане аграрии намолотили второй миллион тонн зерна нового урожая

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Аграрии республики собрали с начала уборочной кампании-2019 более двух миллионов тонн зерна. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в профильном в министерстве, благоприятные погодные условия в начале третьей декады августа позволили аграриям увеличить темпы уборочных работ. На сегодня в республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 684,4 тыс. га, что составляет 48% к прогнозу.

«По состоянию на 23 августа в республике намолочено 2 млн 113,6 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составляет 30,9 ц/га», – сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

При этом намолочено 693,1 тыс. тонн озимой пшеницы, 186,0 тыс. тонн озимой ржи, а также 110,7 тыс. тонн яровой пшеницы, 928,3 тыс. тонн ячменя и 102,1 тыс. тонн гороха, уточнил собеседник агентства.

«По всем этим культурам урожайность выше, чем в прошлом году. К примеру, на сегодня урожайность озимой пшеницы составляет 33 ц/га, показатель на аналогичную дату прошлого года – 30,1 ц/га, урожайность ячменя – 32,2 ц/га против 26,1 ц/га в прошлом году», – рассказал Ирек Садыков.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, по состоянию на 23 августа больше всего намолочено зерна в Заинском муниципальном районе – 104,5 тыс. тонн. Второе место по этому показателю занимает Азнакаевский район с намолотом 95,3 тыс. тонн, третье – Актанышский район, где намолочено 88,5 тыс. тонн зерна.

Также значительные объемы зерна собрали аграрии Сармановского района (85,9 тыс. тонн), Буинского (81,5 тыс. тонн) и Арского (80,7 тыс. тонн) районов.

Как сообщил Ирек Садыков, в четырех муниципальных районах намолачивают более 40 центнеров зерна с гектара. Так, в Заинском районе средняя урожайность зерновых составляет 45,3 ц/га – это самый высокий показатель среди районов республики, в Тукаевском – 41,7 ц/га, Мензелинском – 41,2 ц/га, Мамадышском – 40,1 ц/га.

По информации ведомства, хороший урожай зерновых и зернобобовых выращен в Актанышском и Сармановском районах, где урожайность составляет 40 ц/га.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», аграрии Татарстана выполнили прогнозный показатель по заготовке сенажа.

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