WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 10:52

Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой города Армавира вопросы межрегионального сотрудничества

Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой города Армавира вопросы межрегионального сотрудничества

Фото: tatarstan.ru

Армавир является одним из наиболее экономически и промышленно развитых городов Краснодарского края.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле главу муниципального образования города Армавира Андрея Харченко, обсудив реализацию соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð“Ð»Ð°Ð²Ð¾Ð¹ Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ ÐÑ€Ð¼Ð°Ð²Ð¸Ñ€ ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐµÐ¼ Ð®Ñ€ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¥Ð°Ñ€Ñ‡ÐµÐ½ÐºÐ¾. 

«Обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества в рамках подписанного в январе 2012 года соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð“Ð»Ð°Ð²Ð¾Ð¹ Ð¼ÑƒÐ½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ ÐÑ€Ð¼Ð°Ð²Ð¸Ñ€ ÐÐ½Ð´Ñ€ÐµÐµÐ¼ Ð®Ñ€ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¥Ð°Ñ€Ñ‡ÐµÐ½ÐºÐ¾.

Расположенный на пересечении нескольких транспортных магистралей, Армавир является одним из наиболее экономически и промышленно развитых городов Краснодарского края. На территории Армавира успешно функционируют крупные промышленные предприятия. Город входит в число ключевых региональных и российских центров железнодорожного машиностроения.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Coca-Cola поможет Казани наладить первую в РФ систему сбора и переработки полимерных отходов
Новости дня
12:00
Голикова: Российские компании готовы брать на работу по Skills Passport

Паспорт компетенций получили уже 93 тысячи выпускников, прошедших обучение по стандартам WorldSkills.

11:57
Подробности ночной аварии в Казани, в результате которой лихач на «БМВ» сбил насмерть пешехода

Смертельный наезд на пешехода произошел накануне поздно вечером на улице Гаврилова.

11:55
Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года
11:48
В Татарстане аграрии намолотили второй миллион тонн зерна нового урожая

Благоприятные погодные условия в начале третьей декады августа позволили аграриям увеличить темпы уборочных работ.

11:41
Водитель «Субару» заснул за рулем и влетел в «ГАЗель» на трассе в РТ, пострадала годовалая девочка

Удар был такой силы, что у легковушки вырвало колесо.

11:34
Президент РТ: Навыки мирного сосуществования народов не менее важны технологических знаний

Рустам Минниханов принимает участие в работе конференции WorldSkills 2019.

11:20
Новые информационные табло появились на 70 казанских остановках

Новыми устройствами были оснащены остановочные площадки в отдаленных районах и поселках города.

11:00
Coca-Cola поможет Казани наладить первую в РФ систему сбора и переработки полимерных отходов

Правительство Татарстана и производитель безалкогольных напитков подписали соглашение о намерениях в сфере развития культуры раздельного сбора ТКО.

10:55
VISA наградила Альфа-Банк за рекордно высокий уровень защиты карт от мошенников
10:52
Минниханов обсудил с главой города Армавира вопросы межрегионального сотрудничества

Армавир является одним из наиболее экономически и промышленно развитых городов Краснодарского края.

10:40
Казанский пороховой завод планирует отказаться от опасного производства

По словам гендиректора Александра Лившица, на предприятии в будущем будут развиваться новые гражданские направления.

10:35
На трассе в Татарстане водитель легковушки насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на автодороге Пестрецы – Ленино-Кокушкино.

10:32
Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле главу Ростовской области Василия Голубева

Делегация Ростовской области прибыла в Казань для участия в мероприятиях 45-го мирового чемпионата WorldSkills.

10:20
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
10:16
«Жильцы лучше знают»: депутаты «Единой России» обсудили благоустройство казанского двора

На сегодняшний день в рамках программы «Наш двор» приняты пожелания жителей 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана.

09:56
В Казани перенесут остановочный пункт «Комбинат «Здоровье»»

С конца августа остановка будет располагаться около дома № 56 по улице Лево-Булачная.

09:36
В Набережных Челнах откроются четыре новых детских сада

Всего в рамках нацпроекта «Демография» в этом году в городе будут построены шесть учреждений.

09:16
В Казани начались соревнования чемпионата WorldSkills

В рамках турнира ожидается открытие деловой программы, в которой примет участие вице-премьер России Татьяна Голикова.

09:09
Росгвардейцы поймали жителя Менделеевска, который вынес из челнинского магазина 10 кг мяса и деньги

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

09:08
Медики назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
09:00
Международный таможенный форум пройдет 24-25 октября в Москве

В мероприятии поучаствуют татарстанские компании ТАИФ и «Татспиртпром».

08:46
В России научились распознавать людей по силуэту
08:35
Ночью в Казани водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре»

Смертельная авария произошла накануне около 23.00 на улице Гаврилова напротив строительного гипермаркета «Мегастрой».

08:30
Минниханов посетит в WorldSkills Conference и встретится с главой департамента экономики Швейцарии

В Казани откроется саммит министров стран-членов WorldSkills, ответственных за вопросы развития человеческого капитала и подготовку кадров.

08:14
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
События