Минниханов обсудил с главой города Армавира вопросы межрегионального сотрудничества

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле главу муниципального образования города Армавира Андрея Харченко, обсудив реализацию соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Краснодарским краем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества в рамках подписанного в январе 2012 года соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Расположенный на пересечении нескольких транспортных магистралей, Армавир является одним из наиболее экономически и промышленно развитых городов Краснодарского края. На территории Армавира успешно функционируют крупные промышленные предприятия. Город входит в число ключевых региональных и российских центров железнодорожного машиностроения.

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