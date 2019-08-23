На трассе в Татарстане водитель легковушки насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане 33-летний водитель «Лады» 14-й модели насмерть сбил пешехода, не заметив его в темноте, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Татарстана.

«Накануне в 21.30 на 1-м км автодороги Пестрецы – Ленино-Кокушкино 33-летний водитель "Лады" 14-й модели, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который, шел по проезжей части во встречном направлении, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами», – рассказали агентству в ГИБДД.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



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