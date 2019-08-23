Казанский пороховой завод планирует отказаться от опасного производства

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В настоящее время руководство Казанского порохового завода обсуждает дальнейшее направление работы, одной из ключевых целей является отказ от опасного производства, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Лившица.

«Есть видение, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться. Здесь будут развиваться различные новые гражданские направления. На самом деле, проектов много, но говорить о чем-то конкретном пока рано», — рассказал Лившиц.

По его словам, в течение года некоторые направления уже будет определены.

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