Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле главу Ростовской области Василия Голубева

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, обсудив ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе утренней встречи Рустам Минниханов и Василий Голубев обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества Ростовской области и Татарстана, наметили шаги для дальнейшего углубления деловых контактов и реализации ряда проектов», – отметили в пресс-службе.

Делегация Ростовской области во главе с губернатором региона прибыла в Казань для участия в мероприятиях 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В программе пребывания – участие в пленарном заседании конференции WorldSkills, осмотр соревновательных площадок, неформальное общение с участниками чемпионата – членами российской сборной.

Кроме того, рабочая программа губернатора Ростовской области включает в себя встречи с руководством министерств и ведомств Татарстана. Планируется, что Василий Голубев посетит Агентство инвестиционного развития РТ и ознакомится с экономическим и инвестиционным потенциалом региона.

Также запланирован визит Василия Голубева на несколько ведущих промышленных предприятий республики. В частности, глава региона побывает на производственных площадках компании «Ай-Пласт», посетит объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим». Губернатор Ростовской области также ознакомится с деятельностью и экономическими показателями особой экономической зоны «Алабуга».

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