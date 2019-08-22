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Елена Кривопатре

23 августа 2019, 10:16

Общество

«Жильцы лучше знают»: депутаты «Единой России» обсудили благоустройство казанского двора

Общество

«Жильцы лучше знают»: депутаты «Единой России» обсудили благоустройство казанского двора

Фото: Владимир Васильев

На сегодняшний день в рамках программы «Наш двор» приняты пожелания жителей 500 дворов в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане по инициативе «Единой России» продолжается разработка новой республиканской программы по благоустройству дворов. Активисты собирают пожелания жильцов о том, как обустроить их придомовые территории. Одна из таких встреч прошла во дворе домов №№ 12, 12а и 14 по улице Восстания в Казани.

В этом большом просторном дворе стоит всего пару качелей, турник и горка – детям играть особо негде. Рядом с детской площадкой – три небольшие лавочки и цветочная клумба. 

Жители домов поделились, что давно ждали, когда обустроят их двор, поэтому на встречу с инициаторами проекта пришло достаточно много людей.

Депутат Казанской городской думы от «Единой России» и координатор проекта Марат Нуриев рассказал, что в основном люди жалуются на плохой асфальт и отсутствие детских площадок. «Никто, кроме жителей самих дворов, не знают, что нужно сделать в этом дворе. Поэтому мы сегодня обсудим с вами план предстоящего благоустройства. В него входит стопроцентная замена асфальтового покрытия, освещение, контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, а также детские и спортивные площадки», — обратился Марат Нуриев к жителям.

Чтобы жильцы могли наглядно показать, где и что нужно изменить, им предоставили карту-схему двора. На ней жители по своему усмотрению разместили парковочные карманы, детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для старшего поколения. Кроме этого, жители двора попросили расширить проезжую часть и сделать тротуар.

«Мы надеемся, что в 2020 году наш двор преобразится. Мы очень долго этого ждали, но очередь до нас никак не доходила. Слава Богу, что Президент поддержал эту программу и скоро наш двор станет самым лучшим», — поделилась старшая по дому Гульсина Рафикова.

Марат Нуриев объяснил, что все пожелания будут переданы в штаб партии, где в зависимости от технических возможностей будет составлен план двора. После этого проект вновь обсудят с жильцами.

«Эта программа для нас очень долгожданная. Но конечно, мы не стояли на месте, и эта работа начата не сегодня. Несколько лет наш Президент и мэр Казани выделяли определенную сумму на благоустройство, но этих средств было недостаточно, чтобы охватить все дворы», — рассказал журналистам Марат Нуриев.

20 августа Президент РТ Рустам Минниханов поддержал программу по обновлению дворовых территорий «Наш двор». Работа по благоустройству дворов начнется в следующем году. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. На эти цели выделено 50 млрд рублей. Программа была разработана по инициативе «Единой России» – поводом послужили обращения жителей республики.

В этом году партия начала реализацию первого этапа программы – разработку моделей благоустройства различных типов дворов. Для этого члены фракции организовывают встречи с жителями и представителями общественных организаций. Только за первый месяц работы удалось организовать встречи в 500 дворах в 43 районах и 19 городских поселениях Татарстана. На каждой встрече жителям предлагают отметить на картах-схемах, где именно нужно разместить те или иные объекты: парковки, проезды, мусорные площадки, детские комплексы, зеленые зоны.

В начале сентября все схемы передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, где пожелания жильцов будут использованы для создания нового стандарта двора для республиканской программы. Кроме этого, высказать пожелания по благоустройству своего двора сможет каждый житель республики в Единый день голосования 8 сентября: на всех избирательных участках пройдет анкетирование по программе «Наш двор».

 

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