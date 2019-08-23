В Набережных Челнах откроются четыре новых детских сада

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах откроются четыре новых детсада, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Всего в рамках нацпроекта «Демография» в этом году в городе построены шесть учреждений, два объекта находятся в высокой стадии готовности. Благодаря новым детсадам будут созданы 1440 мест, из которых 780 — ясельные.
В двух из шести учреждениях будут созданы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в детсаде № 124 «Капитошка» имеется шрифт Брайля. Общая площадь здания составляет 4276 кв. метров, по периметру установлены видеокамеры. На территории расположены 12 веранд, установлены игровые зоны.
220 воспитанников будут заниматься в 12 группах, в каждой из которых имеется комфортная и вместительная площадь, где дети могут переодеваться.
В спортивном зале располагается сенсорная комната, оборудованная стимуляторами, воздействующими на органы обоняния, осязания, слуха, зрения и направлена на развитие речи, памяти, мышления, внимания, воображения.