В Казани начались соревнования чемпионата WorldSkills

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Международном выставочном центре «Казань Экспо» начались соревнования 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Всего в турнире примут участие более 1,3 тыс. людей из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях.

Кроме того, сегодня откроется деловая программа состязаний. Так, в концертном зале МВЦ откроется конференция WorldSkills, в которой примет участие вице-премьер России Татьяна Голикова. Тема мероприятия — «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен».

«Участие в деловой программе — возможность включения в актуальную мировую повестку в области кадрового обеспечения экономик, изучения лучших мировых практик, развития международных контактов и поиска партнеров для совместной реализации проектов в области подготовки кадров», — говорится на сайте форума.

Позже Голикова примет участие в открытии Международного саммита министров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл WorldSkills Kazan 2019 вчера, 22 августа. Чемпионат продлится до 27 августа.

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