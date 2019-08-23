Ночью в Казани водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре»

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Ночью в Казани 32-летний водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне около 23.00 на улице Гаврилова 32-летний водитель "БМВ", по предварительным данным, не предоставил преимущество и совершил наезд на 26-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

Травмы, полученные пешеходом, оказались не совместимыми с жизнью, и он скончался до прибытия медиков «скорой».



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