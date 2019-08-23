Росгвардейцы поймали жителя Менделеевска, который вынес из челнинского магазина 10 кг мяса и деньги

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Росгвардейцы поймали 34-летнего неоднократно судимого жителя Менделеевска, который вынес из магазина в Челнах более 10 кг мяса и деньги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Экипаж вневедомственной охраны городского ОВО Росгвардии, в ночное время находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о срабатывании сигнализации в торговом заведении по улице Хлебный проезд», – рассказали в пресс-службе управления.

Прибывшие по вызову росгвардейцы обнаружили, что замок в магазине сломан, а внутри маркета разбросаны продукты и вещи. Правоохранители приступили к поискам преступника. Через некоторое время в промзоне Челнов был замечен подозрительный мужчина с пакетами в рука. Увидев стражей порядка, он попытался убежать, но был пойман. Задержанным оказался 34-летний неоднократно судимый житель Менделеевска. В пакетах росгвардейцы нашли более 10 кг похищенного мяса, а также 6 тыс. рублей.

Злоумышленника передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.