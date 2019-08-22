Минниханов посетит в WorldSkills Conference и встретится с главой департамента экономики Швейцарии

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в деловой программе международного чемпионата WorldSkills 2019, а также проведет ряд переговоров. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром руководитель республики планирует рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, после чего на площадке «Казань Экспо» состоится торжественное открытие конференции WorldSkills Conference 2019. «В открытии примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Президент Татарстана Рустам Минниханов», — отметили в пресс-службе.

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен». Участниками заседания также станут Рустам Минниханов и Татьяна Голикова.

Во второй половине дня на площадке «Казань Экспо» при участии Президента РТ и вице-премьера России состоится заседание Саммита министров стран-членов международного движения WorldSkills, ответственных за вопросы развития человеческого капитала и подготовку кадров.

Ожидается, что в течение дня Рустам Минниханов также примет участие в подписании Соглашения о намерениях между Правительством Татарстана и компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в сфере развития культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, Президент Татарстана планирует провести переговоры с главой Федерального департамента экономики, образования и научных исследований Швейцарии Ги Пармеленом, который прибыл в Казань для участия в мероприятиях чемпионата WorldSkills 2019.

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