Медики назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В НИИ медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова назвали профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин, сообщает RT.

Так, риск представляет деятельность, связанная с химическими факторами — это работа маляра, чистильщика, оператора АЗС, гальваника и других. Опасны также профессии, которые связаны с вибрациями, — например, шлифовальщик, гравер, водитель, дорожник. Вредно и воздействие электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Эксперты считают, что опасна работа такелажниками, укладчиками-упаковщиками и формовщиками, поскольку на этих должностях нужно поднимать тяжести.

Особый вред репродуктивному здоровью женщин может нанести работа с микроорганизмами. К этой сфере можно отнести сотрудников лабораторий, медучреждений, пищевой промышленности, животноводства и водоочистных сооружений.

Женщинам также стоит внимательно относиться к работе в слишком жарких или холодных условиях.

Все вышеперечисленное касается и репродуктивного здоровья мужчин. На них, однако, не скажется негативно физическая нагрузка.

Воздействие вредного производства на обоих родителей может привести к генетическим сбоям у ребенка.

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