В России научились распознавать людей по силуэту

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Российская компания Ntechlab разработала новую технологи распознавания человека по силуэту, сообщает ТАСС.

«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — рассказал гендиректор компании Александр Минин.

Силуэт человека настолько же уникален, как его лицо, считают разработчики. Новая технология позволит отслеживать преступников в масках.

В настоящее время специалисты отлаживают технологию и настраивают ее точность — это необходимо, поскольку городские камеры значительно отличаются друг от друга по техническим параметрам.

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