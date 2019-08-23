Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Употребление семечек не может спровоцировать аппендицит, заявил завотделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — рассказал Кригер. По его словам, на сегодняшний день факторы, которые увеличивают риск развития этой болезни, неизвестны: нет доказательств, что на заболевании отражаются образ жизни, физические нагрузки, предпочтения в еде или психологические проблемы.

По словам врача, заболевание чаще встречается у людей работоспособного возраста, при этом у женщин его часто путают с гинекологическими болезнями. Вылечить аппендицит антибиотиками невозможно: если диагноз поставлен точно, то необходима операция.

«Распространенное мнение о том, что аппендицит — это острая боль, которую человек не может терпеть, неверно. Если возникла нестерпимая “кинжальная” боль в животе, чаще всего это колика или перфорация полого органа», — объяснил специалист.

Классические симптомы аппендицита — возникновение боли вверху живота или по всему животу, тошнота и смещение боли в правую нижнюю часть живота через несколько часов, уточнил хирург. Однако заниматься самодиагностикой заболевания нельзя — нужно, чтобы человека осмотрел врач.

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