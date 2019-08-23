В Набережных Челнах на время городского праздника перекроют дороги

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах с 17.00 до 22.30 будут перекрыты проспект Хасана Туфана и улица Раскольникова, сообщает местное Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Ограничение вводится из-за празднования юбилея АО «Челны-хлеб». На празднике выступят известные исполнители Элвин Грей и Лэйна.

Движение транспорта будет закрыто в обоих направлениях по проспекту Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, а также по Раскольникова на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана.

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