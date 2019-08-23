Россия побила рекорд по числу долгожителей

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В России число людей старше 100 лет за последний год выросло почти в три раза, следует из данных Росстата. Об этом пишут «Известия».

На 1 января текущего года в стране насчитывалось 20 тыс. 582 человека, перешагнувших вековой рубеж. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее — тогда этот показатель составлял 7,5 тыс. человек.

До 2011 года число долгожителей в России менялось волнообразно — оно то повышалось, то снижалось. В дальнейшем этот показатель стабильно рос.

Отмечается, что среди более чем 100-летних россиян свыше 70% — это женщины.

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