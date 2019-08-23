Проект Fjordwalker из Екатеринбурга впервые представит в Казани новую эмбиент-программу

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В воскресенье, 25 августа, музыкальный проект Fjordwalker впервые представит свою новую программу Ambient/Neo-Classic Live Set в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена», где и состоится концерт.

Fjordwalker – проект известного музыканта-мультиинструменталиста из Екатеринбурга Алексея Полянина, участника группы «Сансара». В своих композициях он синтезирует традиции трип-хопа, эмбиента и синтвэйва.

Новая программа носит экспериментальный характер. В ней треков из состава прошлых релизов «сочетаются с записанными на рекордер звуками улиц Берлина и Хельсинки, эхом гитарных струн и меланхоличным фортепиано», отмечают организаторы события.

Живое звучание будет сопровождаться видеорядом. Начнется концерт в 19 часов.

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