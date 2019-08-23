Восьмиклассник из Казани представит Россию на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Восьмиклассник из Казани Булат Харисов в составе сборной России станет участником Европейской олимпиады юниоров по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи Татарстана.

Членов национальной сборной отбирали и готовили к состязаниям на базе Университета Иннополис. Помимо Харисова, это Даниил Клищ из Челябинска, Николай Павлек и Дмитрий Галатенко из Москвы.

«Они стали лучшими на сборах среди 13 школьников 6-9-х классов из Москвы, Свердловской и Оренбургской областей, Татарстана, Мордовии и Дагестана», – отмечается в сообщении министерства.

Состязания пройдут в Словении с 23 по 29 августа. Турнир проводится в соответствии с правилами Международной олимпиады по информатике среди программистов в возрасте до 15 лет. Принимать участие в нем могут команды стран – участниц Совета Европы, в этом году друг с другом будут состязаться команды 24 государств.

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