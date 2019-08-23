Обновленная после капремонта спортшкола «Батыр» открылась в Буинске

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Буинске после завершения капитального ремонта торжественно открыли спортивную школу «Батыр». Об этом сообщает пресс-служба администрации Буинского района РТ.

Собравшихся на церемонию открытия сотрудников спортшколы, любителей различных видов спорта и обычных местных жителей поздравил руководитель исполкома района Ранис Камартдинов. Он напомнил, что одной из приоритетных задач властей является улучшение здоровья людей и поддержка здорового образа жизни.

Затем Камартдинов подчеркнул: «Уверен, что Буинский район и впредь будет укреплять свои спортивные достижения, а “Батыр“ подарит району новых чемпионов». После этого он поблагодарил всех, кто был задействован в ремонте спортшколы.

Во время торжества были вручены благодарности строителям, тренерам-преподавателям и спортсменам. Перерезав символическую ленту, Ранис Камартдинов, директор спортшколы Альберт Габайдуллин и начальник Западного территориального отдела ГИСУ РТ Айрат Гибадуллин осмотрели обновленное здание.

Здание спортивной школы «Батыр» было построено в конце 1970-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В ходе капитального ремонта здесь обновили фасад и кровлю, смонтировали системы отопления, канализации и электроснабжения, провели отделочные работы. В здании имеются борцовский, игровой, теннисный, тренажерный и фитнес залы.

В настоящее время «Батыр» включает семь отделений по таким видам спорта, как корэш, самбо, дзюдо, борьба на поясах, настольный теннис, футбол и спортивная аэробика. Здесь занимаются 540 учащихся и работают 19 тренеров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.