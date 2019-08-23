WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 06:18

Культура

В Нацмузее РТ покажут диафильмы об истории ТАССР и рейтинговое кино в рамках программы «Стоп! Снято»

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Культура

В Нацмузее РТ покажут диафильмы об истории ТАССР и рейтинговое кино в рамках программы «Стоп! Снято»

Музей примет участие в акции «Ночь кино».

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа пройдет программа «Стоп! Снято», сообщает пресс-служба музея.

Гостей музея с 14 до 24 часов ждет насыщенное расписание. Так, с 14 до 16 часов свою программу представит студия Татармультфильм. С 15 до 24 часов будет работать «Ретро-кинотеатр» — зрителям покажут редкие хроники из фондов музея и диафильмы об истории ТАССР.

С 16.00 до 17.00 в музее проведут квест-игру по экспозиции, а с 17 до 18 часов запланирована встреча с организаторами Международного молодежного кинофестиваля — 2019. С 18 до 24 часов в музее будут показывать рейтинговые фильмы — это пройдет при поддержке дирекции «Время кино».

Кроме того, в течение дня и ночи в Нацмузее будут проводиться обзорные и тематические экскурсии для организованных групп, показывать мультфильмы студии Татармультфильм и работать интерактивная детская площадка «Татарстан — наш общий дом».

Также в фонды музея будут принимать киноаппараты, фильмоскопы и диапроекторы.

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