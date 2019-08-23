В Нижнекамске пламя Вечного огня потушили на время реконструкции мемориала Победы

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске на время реконструкции Монумента Победы потушили Вечный огонь, сообщает пресс-служба главы НМР.

Пламя торжественно перенесли на новое место пребывания. Во время церемонии горожане вспоминали, как в 1985 году привезли священный огонь из Сталинграда.

«Мы ощущали гордость, что привезли в Нижнекамск огонь из тех самых мест, где было столько боёв. Нам его передал генерал в Зале боевой славы», — рассказала Наталья Борисова, которая тогда вошла в состав делегации, привезшей пламя.

В церемонии приняли участие кадеты и бойцы Юнармии. Реконструкцию мемориала проводят по инициативе Совета ветеранов. Здесь к будущей весне планируют облагородить территорию, установить шатер с электронной книгой памяти и бюсты героев.

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