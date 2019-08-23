Менделеевцы очистили лес от 15 тонн мусора

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Менделеевцы провели генеральную уборку леса на территории ТОС «Поселок» и собрали более 15 тонн мусора, сообщает ИЦ «Менделеевск».

«Самое главное, чего мы добились, — это чистота в лесу! Нужно следить за порядком, прививать экологическую культуру менделеевцам, чтобы стали трепетно относиться к природе родного края», — отметили участники экоакции.

Среди мусора, найденного в лесу, были остатки крупногабаритной мебели, стекло, пластмасса и пищевые остатки. Собранное вывезли из зеленой зоны в специальных пакетах.

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