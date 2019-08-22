Главный тренер «Ак Барса» о победе над бывшей командой: из-за удалений пришлось понервничать

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу нал «Локомотивом» (4:2), который он тренировал в прошлом сезоне, на турнире в Риге, посетовав на качество льда и массу удалений. Об этом сообщает пресс-слуба клуба.

«Тяжелый матч сегодня, в общем-то, был. Качество льда сегодня не понравилось. Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой. Опять же говорю, я не сторонник оправданий — это для нас третья игра, многие играли третий матч подряд, тяжеловато здесь», — сказал Квартальнов.

Игрой своих подопечных наставник казанцев остался доволен: «Сыграли хорошо, выиграли третий период — вчера мы, по-моему, тоже выиграли третий период. Это плюс для нас, но еще очень много работы, очень многое нам предстоит сделать».

Комментируя удаления, Квартальнов признался, что и сам нервничал. «Удаления в начале матча были, мы ушли в такой хороший минус, потом догнали соперника. Это большой плюс, что довели до победы, но в конце тоже пришлось немного понервничать», — отметил тренер.

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