WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 22:08

Спорт

«Ак Барс» обыграл на турнире в Риге бывшую команду Дмитрия Квартальнова

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Спорт

«Ак Барс» обыграл на турнире в Риге бывшую команду Дмитрия Квартальнова

Фото: архив

Матч казанской команды против ярославского «Локомотива» завершился со счетом 4:2.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» в традиционном международном предсезонном турнире «Кубок Латвийской железной дороги» в Риге победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:2. Три шайбы подряд казанцы забросили в большинстве, одержав третью подряд победу на турнире.

Что казанцы, что ярославцы по три раза выигрывали рижский турнир. Но главной интригой матча была встреча наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова со своей бывшей командой «Локомотив». Любопытно было взглянуть на двух форвардов железнодорожников, еще в прошлом сезоне игравших в «Ак Барсе» — шведа Антона Ландера и сибиряка Александра Свитова.

Причем на игру «барсы» вышли в роли лидеров турнира после двух побед подряд над минским «Динамо» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Ярославцы же в первом туре уступили хозяйскому «Динамо». Игра началась живо и весело, обе команды сразу бросились в атаку.

И первыми успеха добились ярославцы. Именно Ландер забил, выскочил из-за спин защитников «Ак Барса», переложил шайбу на неудобную руку и бросил над ловушкой шведского голкипера казанцев Адама Рейдеборна, 1:0. Отыгрались «барсы» довольно скоро. Передачу на родной пятак из-за ворот сделал защитник «Локомотива», а бросок в касание — Артём Галимов, забивающий второй матче подряд. Вот только сами казанцы помогали соперникам атаковать, заработав в первом периоде три удаления.

Первое же удаление в рядах железнодорожников казанцы реализовали, на добивании на пятачке подсуетился наш канадец Патрис Кормье, 1:2. Но не прошло минуты, как счет стал 2:2. Перевод на пятак, подставление клюшки, и шайба попадает в верхний угол ворот Рейдеборна. Второй период завершился вничью.

В третьем периоде казанцы еще раз использовали численное преимущество, когда Михаил Фисенко оказался самым проворным на пятачке, буквально затолкав шайбу в сетку. После паузы ярославцы посчитали, что в этом случае была помеха вратарю, арбитры засчитали взятие ворот, 2:3. Вскоре железнодорожникам просто повезло, когда на 50-й минуте шайба попала в перекладину ворот «Локомотива».

Удаления подвели ярославцев. Казанцы и в третий раз реализовали большинство. На этот раз цели достиг дальний бросок шведского защитника «Ак Барса» Микаэля Викстранда, первый гол скандинава за «Ак Барс», 2:4. Сняв вратаря, «Локомотив» пошел на решающий штурм и на последних секундах затолкал шайбу в ворота казанцев. Но после видеопросмотра арбитры резонно не засчитали взятия ворот из-за помех голкиперу. «Ак Барс» отстоял свою победу.

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Шайбы забросили: Ландер (8), Санников (30) — А.Галимов (16), Кормье (29), Фисенко (45), Викстранд (56). Штраф: 22-6.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Викстранд — Ожиганов, Азеведо — Кормье — Фрэттин; Яруллин — Юдин, Глухов — Михеев — Лукоянов; Абросимов — Лямкин, Лазарев — А.Галимов — Петров; Педан — Фазылзянов, Фисенко — Основин — Э.Галимов; Емец.

После двух дней отдыха в последнем туре рижского турнира 25 августа казанцы сыграют с местным «Динамо».

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