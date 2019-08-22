Делегация из Хорватии посетила Лаишевский район в рамках проекта «Одна школа — одна страна»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Сегодня в рамках международного проекта «Одна школа — одна страна» делегация из Хорватии побывала в Усадской прогимназии Лаишевского района Татарстана, сообщает пресс-служба района.

«Они прибыли в Республику Татарстан для участия в мировом чемпионате по рабочим профессиям WorldSkills, который состоится 22 — 27 августа в МВЦ „Казань ЭКСПО“», — говорится в сообщении.

Гостей встретили с чак-чаком, хлебом и солью. Их поприветствовал глава района Михаил Афанасьев, который выразил уверенность, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне и гостям понравится Татарстан.

Хорватам рассказали о татарской, русской и кряшенской культурах, которые развиваются в Лаишевском районе как этномаршрут «Одна дорога — три народа». Также им вручили тематические ленточки в День государственного флага России.

Гости побывали в школьных классах медицины, химии, строителей, робототехники, авиамоделирования, хореографии, театра на английском языке, а затем рассказали школьникам о Хорватии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.