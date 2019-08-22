Президент WorldSkills International участникам чемпионата: каждый из вас уже чемпион

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Масштаб чемпионата мира по профмастерству в Казани ошеломляет, однако участникам стоит абстрагироваться и проявить весь свой потенциал. Такие напутствия дал президент WorldSkills International Саймон Бартли на церемонии открытия чемпионата.

«На ваших плечах лежит огромная ответственность, вы чувствуете сильное давление на вашем пути к успеху. И масштаб соревнований кажется вам ошеломляющим, даже, наверное, немного пугает. Но вы не одни здесь», — сказал он.

Бартли посоветовал участникам соревноваться честно и справедливо, но в то же время показать все свои умения. «Сосредоточьтесь на том, что вам предстоит сегодня сделать, чего вам предстоит достичь. Учитесь, становитесь сильнее. Помните, что необходимо проявить себя как можно лучше, и в то же время соревноваться честно и справедливо. Вы вернетесь отсюда с гордо поднятой головой и сердцами, наполненными гордостью за то, что каждый из вас уже чемпион», — заключил президент WorldSkills International.

Он также поблагодарил Правительства России и Татарстана за организацию чемпионата и отметил, что WorldSkills — дело его жизни.

В столице Татарстана на стадионе «Казань Арена» прошла церемония открытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

На церемонии выступили более 300 танцоров, робот София, певицы Ёлка и Ян Гэ, группа Terr Maitz, проект «Дана Соколова», Александр Панайотов, Jukebox и казанский оркестр «La Primavera». Шоу называлось «Пульс» и состоит из 4 частей, символизирующих становление человека труда: «Познание», «Эксперимент», «Совершенствование» и «Создание».

Почетными гостями церемонии стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава российского Правительства Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли.

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