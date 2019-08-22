WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 21:20

Официальная хроника

Минниханов принял участие во встрече Медведева с главой WorldSkills International

Официальная хроника

Минниханов принял участие во встрече Медведева с главой WorldSkills International

Фото: tatarstan.ru

Саймон Бартли отметил эффективное взаимодействие руководства WorldSkills с руководством России.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. Во встрече принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Беседа состоялась на территории стадиона „Казань Арена“ перед торжественной церемонией открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills», — говорится в сообщении.

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Дмитрий Медведев поблагодарил Саймона Бартли за поддержку инициатив России в рамках движения WorldSkills. «Прежде всего, хочу поблагодарить за все, что вами было сделано, и, конечно, за поддержку нашего участия, наших инициатив», — отметил он. 

Медведев напомнил, что Россия совсем недавно вступила в ряды WorldSkills, но, по его словам, уже считает себя полноправными участниками движения.

Бартли отметил эффективное взаимодействие руководства WorldSkills с российским руководством.

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Ранее «Татар-информ» сообщало, что Дмитрий Медведев на встрече с Рустамом Миннихановым положительно оценил готовность Казани к проведению WorldSkills.

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