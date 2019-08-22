Татьяна Покровская проведет в Казани благотворительное занятие по плаванию

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию, заслуженный тренер РФ Татьяна Покровская проведет в Казани 12 сентября благотворительный мастер-класс. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«Все собранные средства будут направлены на строительство второй очереди хосписа имени Анжелы Вавиловой», – отмечается в сообщении.

Мастер-класс состоится в бассейне Дворца водных видов спорта. Заявку на участие в мастер-классе можно отправить на электронный адрес: fsp.rt@yandex.ru.

Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани 10 и 11 сентября пройдет конкурсный отбор в школу Татьяны Покровской.

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