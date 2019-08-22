Жители Татарстана могут дать свою оценку работе учреждений культуры

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Все желающие жители Татарстана могут участие в оценке деятельности учреждений культуры, информирует пресс-служба Минкультуры РТ.

Сбор мнений граждан организован на сайте www.bus.gov.ru. На нем пользователи могут рассказать о своих впечатлениях о качестве услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями культуры, а также другими организациями.

Чтобы оставить отзыв, необходимо «зарегистрироваться на едином портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/; зайти на сайт www.bus.gov.ru; выбрать регион; в строке поиска набрать наименование организации; выбрать вкладку “Оставить отзыв“; заполнить форму», отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.