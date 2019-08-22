Дмитрий Медведев стал почетным гостем церемонии открытия WorldSkills Kazan

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Председатель Правительства России Дмитрий Медведев стал участником церемонии открытия 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019, которая проходит на стадионе «Казань Арена».

Помимо участия в церемонии открытия Премьер-министр страны осмотрел конкурсные площадки WorldSkills Kazan 2019 в международном выставочном центре «Казань Экспо» и встретился с участниками турнира из состава сборной России.

Кроме того, глава Правительства РФ провел встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Шоу открытия чемпионата называется «Пульс» и состоит из четырех частей, символизирующих становление человека труда: «Познание», «Эксперимент», «Совершенствование» и «Создание». В нем участвуют более 300 танцоров, робот София, певицы Елка и Ян Гэ, группа Terr Maitz, проект «Дана Соколова», Александр Панайотов, Jukebox и казанский оркестр «La Primavera».

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