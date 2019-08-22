Одиннадцатилетний татарстанец выступил на конкурсе коран-хафизов в Грозном

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). На состоявшемся сегодня в Грозном международном конкурсе чтецов священного Корана от Татарстана выступил 11-летний Ахмад Шахмамедов, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мальчик с рождения проживает в Мекке с родителями и является верным продолжателем семейных традиций – он правнук Рашиды абыстай Исхаковой. Ахмад в совершенстве владеет татарским, русским и арабским языками, он полностью выучил Коран к десяти с половиной годам.

Известность подростку принесло участие в Курбан-байраме, который прошел в этом году в Галеевской мечети Казани с участием Президента РТ Рустама Минниханова – во время чтения гает-намаза он совершал рецитацию Корана.

Татарстанец сегодня выступил последним из конкурсантов, представлявших 25 регионов. «Результаты и победители конкурса станут известны завтра», – отмечается в сообщении.

Поддерживали мальчика не только его родители, но и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который прибыл в Грозный с рабочей поездкой.

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