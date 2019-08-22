В Казани обсудят проблемы реализации права ребенка на семью

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Завтра, 23 августа, в Общественной палате Татарстана состоится круглый стол, посвященный вопросам реализации права ребенка на семью и семейные связи в ситуации семейных конфликтов.

Участие в мероприятии примут сотрудники заинтересованных министерств и ведомств, представители родительской общественности. Организуют обсуждение уполномоченный по правам ребенка в РТ и Общественная палата республики, сообщает пресс-служба детского омбудсмена региона.

Традиционно вопросы семейного воспитания, определения и исполнения родительских обязанностей, реализации прав несовершеннолетних и других родственников на семейные связи занимают заметное место среди обращений, поступающих уполномоченному по правам ребенка в РТ.

«По данной тематике в 2018 году аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан было рассмотрено 440 обращений, что составило 21% от общего числа обращений, за шесть месяцев 2019 года – 237 обращений (26% от общего числа обращений)», – отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

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