ДУМ Татарстана запускает новые молодежные проекты

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В новом году по мусульманскому календарю, который начнется 31 августа, Духовное управление мусульман Татарстана организует новые проекты для представителей молодежи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Завоевавший широкую популярность среди мусульманок проект «Женская гимназия» пройдет ребрендинг и получит название «Яшь килен». Трансформировалась и концепция проекта – «теперь для мусульманок вместо разовых лекций в течение семи недель будут проводиться тематические встречи, направленные на укрепление семейных ценностей среди мусульманской молодежи», отмечается в сообщении.

На встречах и видеоуроках участницам расскажут об исконных национальных традициях, о религиозных и правовых сторонах брака, о правах и обязанностях мужа и жены, а также об иных вопросах, связанных с семьей. Кроме того, они смогут научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей.

Курсы начнутся 26 сентября и будут проходить каждую вторую неделю месяца в Галеевской мечети в 18.30. Заключительное занятие пройдет 19 декабря в формате девичника. Возраст участниц не ограничен, однако ограничено количество мест – от 30 до 40. Зарегистрироваться в проекте можно заполнив заявку, пройдя по ссылке – https://clck.ru/He3Xi , или позвонив по телефону: 8 (843) 237-86-18.

Для молодых же мусульман стартует новый оригинальный проект I'MAN, «созданный по многочисленным просьбам мужской аудитории». Стать участниками проекта могут юноши и мужчины в возрасте от 18 лет, готовые развиваться личностно и духовно в рамках ислама. Их ждут еженедельные встречи, серьезные практики, спорт и много знаний.

Первая встреча в рамках I'MAN пройдет 11 сентября. Мероприятия будут организовываться в Галеевской мечети. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке – https://clck.ru/HiPh6 или по телефону: 8 (843) 237-86-18.

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