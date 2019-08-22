Во всех филиалах МФЦ Татарстана пройдут консультации по разъяснению условий дачной амнистии

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Многофункциональный центр Татарстана проведет крупномасштабную акцию по разъяснению условий дачной амнистии, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

В филиалах МФЦ, расположенных во всех районах Татарстана, консультации пройдут 28 августа с 9 до 13 часов, а в офисах Казани – в течение десяти дней. «Ежедневно с 26 августа по 7 сентября в одном из центров Казани (согласно графику) будет работать консультационный пункт», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На вопросы татарстанцев в ходе бесплатных консультаций ответят ведущие специалисты Бюро технической инвентаризации РТ.

Во время акции в МФЦ можно будет заказать межевание земельного участка, если он еще не оформлен в собственность, а также технический план дома. При себе нужно иметь необходимые документы.

С графиком проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ в РТ.

Федеральным законом возобновлен упрощенный порядок оформления жилых и садовых домов, возведенных на садовых участках. До 1 марта 2021 года для этой категории объектов недвижимости не требуется разрешительной документации. Кроме того, не нужно уведомлять органы местного самоуправления о начале строительства.

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