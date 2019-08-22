Медведев удаленно дал старт работе второй установки по первичной переработке нефти на «ТАНЕКО»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев и Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй установки по первичной переработке нефти – ЭЛОУ-АВТ-6 на «ТАНЕКО». Также участие в мероприятии принял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов кратко рассказал о стратегии развития проекта «ТАНЕКО». По его словам, возглавляемая им компания инвестировала в его реализацию свыше 380 млрд рублей. Высокий уровень технологий позволяет комплексу работать с глубиной переработки в 99% и выходом светлых нефтепродуктов в 84%.

В реализации проекта задействованы российские специалисты, он максимально нацелен на использование российских разработок и российское оборудование. Сегодня на предприятии трудятся 5,5 тыс. человек, добавил Маганов.

Важным звеном масштабной программы является введение в эксплуатацию ЭЛОУ-АВТ-6. Расчетная мощность новой установки составляет 6 млн тонн сырой нефти в год. С ее пуском общая проектная мощность предприятия по первичной переработке достигнет 15,3 млн тонн в год.

«Прошу вас дать добро на ввод в эксплуатацию новой установки», – сказал руководитель «Татнефти», обращаясь к главе Правительства России.

Дмитрий Медведев в свою очередь напомнил, что почти десять лет назад принимал участие в открытии первой установки. Премьер заметил, что проект повышает энергетическую безопасность страны, оказывает поддержку предприятиям-смежникам и создает новые высокопроизводительные рабочие места.

«Поздравляю вас с этим событием. Давайте приступим к вводу установки в эксплуатацию», – заключил Медведев, обращаясь к коллективу «ТАНЕКО».

Новая установка ЭЛОУ-АВТ-6 будет вырабатывать углеводородный газ, прямогонную бензиновую фракцию, керосиновую и дизельную фракции, вакуумный газойль, гудрон. Генеральным проектировщиком ЭЛОУ-АВТ-6 является ООО «ИНКО-ТЭК», генеральным подрядчиком строительства – ООО «Оргнефтехим-Холдинг».

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