WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 19:06

Общество

Топилин: В следующем году финансирование программы обучения соцработников увеличат до 2 млрд рублей

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Общество

Топилин: В следующем году финансирование программы обучения соцработников увеличат до 2 млрд рублей

Глава Минтруда РФ побывал в Казани на занятиях по программе повышения квалификации соцработников.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Основы долговременного ухода изучает группа соцработников Татарстана в эти дни в Институте дополнительного профессионального образования КНИТУ (КХТИ) в Казани. На занятиях сегодня побывали министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В республике реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках занятий нам рассказали обо всех технологиях по уходу за пожилыми людьми. Я работаю социальным работником десять лет и на практике сталкивалась с разными случаями. Эта программа обучает нас не только сохранению здоровья пожилых людей, но и сохранению своего здоровья. К примеру, при неправильном поднятии лежачего больного для кормления или для других целей соцработник может надорвать себе спину», – рассказала ИА «Татар-информ» слушательница курсов, сотрудница Комплексного центра соцобслуживания «Доверие» Набережных Челнов Резеда Габдрахманова.

Слушатели программы повышения квалификации изучают принципы ухода и основы безопасного перемещения людей с ограниченной мобильностью, а также основы профилактики заболеваний, связанных с длительным постельным режимом. Участники программы учатся оказывать первую помощь при неотложных состояниях, изучают психологические аспекты в работе с тяжелобольными людьми и их родственниками. После успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

«Нацпроект “Демография“ связан с долговременным уходом, типовые проекты сейчас развиваются по всей стране. Татарстан является регионом, который вошел в число 12 пилотных субъектов в этом году. Республика участвует, получает финансовые ресурсы. Одно из направлений нацпроекта связано с переобучением социальных работников. Мы немного отстали в технологиях ухода. Потребности в семьях, где проживают пожилые люди, уже не те, что 20 лет назад. Люди должны знать новые способы ухода. Социальный работник должен вовремя организовать весь процесс, вызвать врача», – сказал Максим Топилин журналистам после встречи со слушателями курсов.

Татарстан вошел в число 12 пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография».

«Это пилот по обучению социальных работников со следующего года будет продолжаться в 18 регионах. Федеральный бюджет выделит в следующем году на эту программу уже не 300 млн рублей, как в этом году. Это будет 2 млрд рублей, будет охвачено большее число регионов», – отметил Топилин.

В рамках реализации пилотного проекта в Татарстане утверждена дорожная карта мероприятий. Система долговременного ухода будет внедрена в три этапа. В 2019 году проект затронет семь районов республики, в 2020 году к нему подключатся еще шесть районов. В 2021 году он будет реализован во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана. Занятия для 60 соцработников отделений надомного соцобслуживания КЦСО Минтруда РТ продлятся до 23 августа.

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