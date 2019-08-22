Водители бесплатных шаттлов WorldSkills прошли специальный отбор

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Водители бесплатных шаттлов, отвозивших зрителей на церемонию открытия WorldSkills Kazan 2019, прошли через специальный отбор. Об этом рассказали директора предоставивших автобусы транспортных предприятий ПАТП-2 Альберт Мухаметшин и ПАТП-4 Айрат Исхаков.

«От каждого предприятия выделено по 12 водителей. Выбирали водителей, были нормы отбора. На автобусах сейчас самые лучшие, которые показали себя, и которые уже работали на больших мировых событиях в Казани», – объяснили руководители транспортных предприятий.

Специально к чемпионату была заказана новая форма, в которой работают и кондуктора, занятые на шаттлах. С кондукторами заблаговременно был проведен курс культуры, уточнили собеседники агентства.

Бесплатные шаттлы начали курсировать с 16 часов и доставляли гостей церемонии открытия к торговому комплексу XL до 19 часов. Они же будут вплоть до полуночи увозить их после завершения торжества к станции метро «Козья слобода».





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