(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казани автоинспекторы заставили водителя снять тонировку с передних стекол иномарки, сообщает Муниципальная служба полка ДПС Казани.



«Сегодня днем экипаж ГИБДД вместе с муниципальной службой полка ДПС на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина остановил "Мазду" с логотипом известного сообщества автомобилистов. У иномарки были тонированные передние стекла», – рассказали в организации.

Водителю пришлось устранить нарушение на месте, чтобы не платить штраф и продолжить движение.

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