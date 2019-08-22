WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 18:11

Происшествия

В Казани автоинспекторы заставили водителя снять тонировку с передних стекол иномарки

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Происшествия

В Казани автоинспекторы заставили водителя снять тонировку с передних стекол иномарки

Фото: ГИБДД Казани

Тонированную «Мазду» остановили на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казани автоинспекторы заставили водителя снять тонировку с передних стекол иномарки, сообщает Муниципальная служба полка ДПС Казани.

«Сегодня днем экипаж ГИБДД вместе с муниципальной службой полка ДПС на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина остановил "Мазду" с логотипом известного сообщества автомобилистов. У иномарки были тонированные передние стекла», – рассказали в организации.

Водителю пришлось устранить нарушение на месте, чтобы не платить штраф и продолжить движение.

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Публикация от Полк ДПС Муниципальная Служба (@gibdd_kzn_municipal)

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