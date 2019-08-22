Медведев рассказал в Казани, чем занимался на уроках труда

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Премьер-министр России Дмитрий Медведев вспомнил, как в школьные годы учился работать на станках. Об этом он рассказал во время экскурсии по Казанскому техникуму информационных технологий и связи.

«Вы, наверное, даже себе представить не можете, но в моей школе не было ни одного компьютера, ни одной электронно-вычислительной машины, как это тогда называлось. Не было ни одного калькулятора. Я уже не говорю про телефоны, умные часы или что-то подобное. Например, все, чем мы занимались на уроках труда, – мальчики учились работать на очень простых станках, а девочки учились шить и готовить. Это мои воспоминания о том, какими были уроки труда», – ответил Медведев на вопрос студентки техникума о том, чем он занимался во время учебы в школе.

Кроме того, Премьер-министр РФ пожелал молодежи идти в ногу со временем и сделать все, чтобы полученные знания пригодились в жизни.

Дмитрий Медведев в сопровождении Президента Татарстана Рустама Минниханова посетил Казанский техникум информационных технологий и связи, который является тренировочной базой российской сборной WorldSkills. Через несколько часов глава Правительства страны примет участие в масштабной церемонии открытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 на стадионе «Казань Арена».

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