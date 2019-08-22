Топилин после встречи с предпенсионерами в Казани: Продолжительность жизни увеличится до 78 лет

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Группа работников предпенсионного возраста ООО «Газпром трансгаз Казань» сегодня села за парты в столице Татарстана. 25 человек проходят обучение по программе «Нефтегазовое дело». На уроке для предпенсионеров побывали министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



«Я работаю на предприятии более 30 лет, повышение квалификации прохожу впервые. Считаю, что проведение обучения весьма актуально. Сейчас вышли новые стандарты, согласно которым у многих людей не подходит профессиональное образование. Я благодарен руководству республики, что выбрали именно нас. Это обучение нам нужно, чтобы двигаться вперед», – сказал журналистам один из слушателей курсов Ильшат Маликов из Альметьевска.

Обучение проводится в соответствии с заключенным ООО «Газпром трансгаз Казань» договором с Институтом дополнительного профессионального образования КНИТУ (КХТИ), который является одним из 12 опорных вузов ПАО «Газпром». Программа рассчитана на 260 часов и продлится три месяца. Работники предпенсионного возраста проходят ее бесплатно, чтобы соответствовать профессиональным стандартам по занимаемым должностям.

«Новую программу государство реализует с этого года в рамках нацпроекта “Демография“. У всех есть представление о том, что “Демография“ – это маленькие дети. На самом деле этот проект очень широк. “Демография“ – это еще и активная жизнь старшего поколения. Продолжительность жизни растет, и перед нами стоит задача ее увеличить до 78 лет к 2024 году. Это очень амбициозная цель», – заявил журналистам после посещения занятия для предпенсионеров Максим Топилин.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров с 2019 года организуются в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография». Оно способствует развитию кадрового потенциала всех отраслей экономики и бюджетной сферы Татарстана. Пройти обучение за счет бюджетных средств могут люди в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

«Мы должны в этом году обучить 75 тыс. человек. Скорее всего, мы перевыполним эти показатели. Средства в бюджете предусмотрены – 5 млрд рублей. Программы в регионах самые разные: где-то обучают цифровым технологиям, обучение проводится дистанционно, без отрыва от производства», – заметил Топилин в беседе с представителями СМИ.

Глава Минтруда РФ также сообщил, что в следующем году федеральное финансирование проекта увеличится. Сколько денег будет выделено республике, зависит от того, как Татарстан защитит заявку. Темпы освоения средств в регионе соответствуют норме.

В настоящее время в Татарстане службами занятости населения обработаны заявки на обучение 4 тыс. 127 человек. 1868 предпенсионеров уже обучаются, 848 из них завершили обучение. Всего для предпенсионеров разработано более 160 образовательных программ.

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