WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 18:00

Общество

Шмаков в Казани призвал профсоюзы активизировать работу в соцсетях

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Общество

Шмаков в Казани призвал профсоюзы активизировать работу в соцсетях

Фото: Рамиль Гали

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ обратился к работникам оборонной сферы на Слете работающей молодежи.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Активно освещать деятельность профсоюзов в социальных сетях попросил участников Слета работающей молодежи оборонных предприятий председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Профсоюзам требуется серьезная информационная поддержка, в том числе и в социальных сетях. Поэтому у меня к вам поручение – быть не только читателями, но и активными пользователями и помещать туда свои мысли, наблюдения и пропагандировать профсоюзную идеологию, цели, рассказывать о позитивных результатах нашей работы», – обратился к участникам Шмаков.

Сегодня Казанский пороховой завод в третий раз встретил более 60 членов советов молодежи и профсоюзных лидеров предприятий Российского профсоюза работников промышленности (Роспрофпрома).

Некоторые члены делегаций участвуют в слете ежегодно, рассказал один из участников мероприятия Дмитрий Девятериков. «Мы снова собрались в Казани, уже прошли презентации участников, где мы обменялись опытом, рассказали о молодежной политике в своих организациях. Каждый раз я привожу отсюда интересные идеи и внедряю их на своем предприятии в Перми АО “НИИПМ”», – отметил он.

Молодые люди со всей страны приехали в столицу Татарстана, подчеркнул генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц: «География участников широкая: соликамский завод ”Урал”, Пермь, НИИХП, Тамбов, Алексин. Словом, ключевые оборонные предприятия».

Участники слета уже ознакомились с работой Казанского порохового завода, увидели учебные классы и производственные подразделения, рассказала участница из Тамбова Снежана Михалусь: «Я в Казани впервые, и впечатления позитивные – как от города, так и от завода. Я работаю на Тамбовском пороховом заводе и могу сказать, что наше и казанское предприятия похожи друг на друга, но есть и особенности. Мы увидели, что здесь на высоком уровне профсоюзная организация, участники которой стараются на благо людей. Это мотивирует действовать и стараться так же у себя».

Сегодня представители Роспрофпрома станут зрителями церемонии открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе «Казань Арена».

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