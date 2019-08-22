Показать мастерство и умение защищать идеи: в Казани прошли дебаты кандидатов в Молодежный парламент

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани прошли дебаты кандидатов, баллотирующихся в Молодежный парламент Татарстана. В числе экспертов выступили заместитель председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Римма Ратникова и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Около 25 лет назад в Татарстане был создан Государственный комитет по делам детей и молодежи. Мы так удачно предугадали, что именно в этот день у нас начинается такой ответственный этап нашего конкурса по формированию Молодежного парламента РТ — дебаты», — сказала Римма Ратникова.

Она также отметила, что сейчас главная цель кандидатов — представить молодым избирателям свои программы, показать мастерство и умение защищать свои идеи.

В свою очередь министр молодежи РТ Дамир Фаттахов отметил, что молодежный парламент должен быть максимально открытым для молодежи и представлять ключевые интересы этой аудитории.

«Для нас важно, чтобы молодой человек в заявочную компанию не сомневался — все зависит от него самого. Если он хочет быть членом Молодежного парламента, то ему нужно представлять интересы разной молодежи», — прокомментировал министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане началось электронное голосование по выборам депутатов Молодежного парламента РТ. Оно проводится на портале Госуслуги.рф в разделе «Опросы жителей». Проголосовать за зарегистрированных кандидатов могут жители Татарстана в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

По итогам голосования в парламент будет избрано 100 представителей — 20 человек из числа самовыдвиженцев, 35 человек от общественных объединений и по одному человеку от каждого муниципального района и городского округа Татарстана. Итоги будут известны 9 сентября.

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