Митинг в честь Мусы Джалиля и его соратников пройдет в Казани

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Казани 25 августа состоится мемориальный митинг, посвященный дню памяти Мусы Джалиля и его боевых товарищей. Событие будет организовано у памятника поэту на площади 1 Мая, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Акция начнется в 12 часов и продолжится в Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая, где состоится литературно-музыкальный вечер.

Участие в памятных мероприятиях примет дочь классика татарской литературы Чулпан Залилова. Помимо нее, их участниками станут «известные ученые, литературоведы, писатели и поэты республики, которые прочтут в память о поэте свои произведения», отмечается в сообщении.

Кроме того, в этот же день в Национальном музее РТ откроется выставка, посвященная 75-летию со дня казни Мусы Джалиля и его соратников, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Муса Джалиль и десять других организаторов подпольной группы сопротивления были обезглавлены 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее.

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