В Татарстане из-за ремонта закроется для движения транспорта участок автодороги Мамадыш – Кукмор

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана с 26 августа по 1 октября закроется для движения транспорта участок автомобильной дороги Мамадыш – Кукмор, сообщает Миндортранс РТ.

На месяц из-за проведения запланированного ремонта будет закрыт участок автодороги от 46,4 км до 48,7 км. «Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги Мамадыш – Кукмор – Кня-Баш, Люга – Совхоз “Ныртинский” – Туркаш – Новая Чабья, Мамадыш – Кукмор, Ишкеево – Нижний Таканыш, Шемяк – Старая Чабья», – говорится в сообщении ведомства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.

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