События этнического фестиваля «Крутушка» впервые будут транслировать онлайн

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Ряд событий этнического фестиваля «Крутушка», который пройдет под Казанью, впервые за 11 лет его существования будут транслировать онлайн. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила координатор проекта Дина Башкирова.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы впервые за 11 лет организуем прямую трансляцию событий, включая концерты и часть конференций», – отметила она.

«Мы во второй раз стали победителями конкурса, организованного фондом. Мы получили около 3 млн рублей», – пояснила генеральный директор ООК «Байтик» Лариса Бикмуллина.

Онлайн-трансляция основных событий трех дней фестиваля будет вестись на официальном сайте мероприятия.

XI Международный этнический фестиваль «Крутушка» проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014–2020 годы».

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